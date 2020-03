Athlétisme : Le TAS annule la suspension de 4 ans de Jarrion Lawson, vice-champion du monde 2017 de saut en longueur

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annulé lundi 9 mars la suspension de 4 ans pour dopage de l'Américain Jarrion Lawson, vice-champion du monde 2017 de saut en longueur. Lawson avait été contrôlé positif à l'épitrenbolone, un stéroïde anabolisant, sur la base d'un échantillon prélevé l'été dernier. Il était suspendu à titre provisoire depuis août 2018 et avait été suspendu pour quatre ans en juin 2019. Pour expliquer son contrôle positif, l'Américain avait invoqué la consommation de viande de bœuf. Le TAS a estimé que cette explication était « plus que probable » et a jugé que l'athlète n'avait commis « ni faute ni négligence ». De ce fait, « sa suspension est annulée », a expliqué le TAS.