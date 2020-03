Boxe: la carrière professionnelle de Tony Yoka fait du surplace

Le Français, champion olympique en titre des poids lourds, devait faire son retour à la compétition le 14 mars à New York. Sans adversaire, il devra attendre avant de se produire pour la première fois sur le sol américain.

Tony Yoka devait revenir dans la lumière dans quelques jours, pour son premier combat aux États-Unis. « Il est temps d'écrire une nouvelle page de ma carrière, celle-ci se fera désormais sur deux continents », avait-il livré sur son compte Twitter, en annonçant une rencontre le 14 mars. Mais ce combat n'aura finalement pas lieu.

Combat du 14 mars annulé. Désolé pour ceux qui avaient prévu de faire le déplacement et ceux qui attendaient mon retour sur le ring. Cette décision ne vient pas de moi, comme pour le combat de décembre je suis prêt et je n’attend qu’une seule chose c’est de monter sur le ring. pic.twitter.com/kjs6q5wpt1 Tony YOKA (@TonyYoka) March 8, 2020

Le boxeur de 27 ans, qui compte sept victoires dont six avant la limite, n'avait pas dévoilé l'identité de son adversaire, qu'il devait combattre avant l'affiche de la soirée, un championnat WBO des plumes entre l'Américain Shakur Stevenson et le Colombien Miguel Marriaga.

Le dernier combat de Tony Yoka remonte au 28 septembre 2019 à Nantes : une victoire contre l'Allemand Michael Wallisch, par arrêt de l'arbitre au troisième round.

Moqué sur les réseaux sociaux

En France, Tony Yoka, passé professionnel en janvier 2017, est devenu la risée des réseaux sociaux où l’on moque ses adversaires. « Même pas un vigile de chez Walmart de dispo, force à lui », peut-on lire sur Twitter. Ou encore : « Pénurie de videur ! »

Pourtant, en 2016, à son retour du Brésil où il avait remporté l’or olympique, Tony Yoka faisait partie des athlètes préférés des Français. Il formait avec sa compagne Estelle Mossely, également championne olympique, un « couple en or », qui s’affichait à la Une de tous les journaux. Mais depuis, le champion est devenu clivant.

Pour son retour - et pour la première fois - le Français n'était pas programmé en combat principal de la soirée. Son nouveau promoteur, Bob Arum, 88 ans, devait le faire boxer dans le théâtre du Madison Square Garden, la petite salle de 5000 places qui jouxte l'enceinte mythique de la 5e Avenue. Faute d'adversaire donc, Tony Yoka restera à la maison.

Un nouveau caillou dans sa chaussure après l’annulation de son dernier combat à l'AccorHotels Arena en décembre 2019 face à l'Allemand Christian Hammer, blessé. Depuis juin 2017 et le début de sa suspension d'un an pour trois no-show lors de contrôles antidopage, Yoka n'a boxé que deux fois trois rounds.

« En 2020, on accélère »

Le boxeur français, qui n’a jamais caché ses ambitions mondiales, est une nouvelle fois freiné. « En 2020, on accélère, disait-il pourtant en décembre 2019 dans les colonnes du Parisien. L'an prochain, je boxe tout le monde, je n'aurai pas de limite. Je prendrai tout ce qu'on me proposera à condition que mes adversaires soient bien classés. Je devrais bientôt signer avec un gros promoteur américain sans pouvoir encore dire qui. Je ferai donc des gros combats, c'est promis. »

Tony Yoka a toujours eu de « grandes ambitions ». « Si je ne suis que champion WBO, je ne pourrais pas dire que j'ai accompli mon rêve. Je veux plus. Je veux marquer l'histoire de mon sport, je veux devenir le premier champion du monde français des poids lourds », avait-il confié il y a quelques mois dans le quotidien L’Équipe. A la question de savoir s’il était loin du niveau de Joshua, il avait répondu : « Il me faut encore quelques combats, de l'expérience. Avec les combats que je compte disputer cette année, j'espère être prêt pour un Championnat du monde fin 2020, début 2021, dans cinq-six combats. Je me rapproche de l'examen final. » Mais les trois premiers mois de l'année reste vierge de tout combat dans l'agenda de Tony Yoka.