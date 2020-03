Cyclisme: Giacomo Nizzolo gagne la deuxième étape de Paris-Nice

L'Italien Giacomo Nizzolo (NTT) a enlevé la deuxième étape de Paris-Nice, lundi 9 mars, à Châlette-sur-Loing (centre), en devançant l'Allemand Pascal Ackermann et le Belge Jasper Stuyven. L'Allemand Maximilian Schachmann (Bora) a gardé le maillot de leader après cette étape de plaine de 166,5 kilomètres qui a coûté cher au Colombien Nairo Quintana, le favori de l'épreuve, et au Français Julian Alaphilippe. Quintana a été pris dans une chute à 25 kilomètres de l'arrivée alors que le peloton roulait déjà à vive allure. A l'arrivée, son retard s'est élevé à près d'une minute et demie tout comme pour Alaphilippe, retardé par une crevaison survenue à l'entrée des 30 derniers kilomètres. Le Colombien Sergio Higuita et l'Italien Vincenzo Nibali, qui ont terminé dans le groupe de tête réduit à une douzaine de coureurs, ont réalisé une excellente opération en vue du classement général. Mardi, la troisième étape relie Châlette-sur-Loing à La Châtre sur un parcours de plaine de 212,5 kilomètres.