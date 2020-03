Hockey sur glace/Coronavirus: Mulhouse requalifié en Ligue Magnus

La propagation du coronavirus en France perturbe de plus en plus la tenue des événements sportifs. Samedi 7 mars, le Bureau directeur de la Fédération française de hockey sur glace avait annoncé la qualification d'Amiens pour les demi-finales de la Ligue Magnus, alors même que le quart de finale entre les Gothiques et les Scorpions du Mulhouse n'était pas terminé (les premiers menaient 3 victoires à 2 sur les seconds). Le motif: l'épidémie de Covid-19 dans la région Grand Est empêchait la poursuite de la compétition pour le club de Mulhouse. Finalement, dimanche 8 mars, une solution a été trouvée : le sixième match des quarts de finale (et l'éventuel septième et dernier match) se jouera à Cergy-Pontoise, avec l'accord de la préfecture du Val-d'Oise. La FFHG salue les Gothiques d'Amiens qui ont « aussitôt accepté cette proposition, faisant preuve d'un esprit sportif sans faille » alors qu'ils étaient qualifiés. Les Scorpions de Mulhouse doivent confirmer leur participation au match prévu le 10 mars à l'Aren'Ice de Cergy-Pontoise.