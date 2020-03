Coronavirus: 450 manifestations sportives impactées en France avec près de 2 millions de spectateurs concernés

Texte par : RFI Suivre

Quelque 450 manifestations sportives sont impactées et près de 2 millions de spectateurs au plan national sont concernés par les mesures de restrictions imposées jusqu'au 15 avril par le développement de l'épidémie de coronavirus. « Nous avons pris conscience de l'impact économique, sur les clubs et les entreprises du sport de ces mesures », a indiqué mardi 10 mars la ministre des Sports Roxana Maracineanu, à l'issue d'une réunion avec les représentants des fédérations, ligues et clubs, et entreprises liées au monde du sport, mardi matin au ministère.