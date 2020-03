XV de France: "Un Tournoi bien singulier" pour les Bleus

Publicité Lire la suite

Marcoussis (France) (AFP)

Le Tournoi des six nations suspendu après le report du 5e et dernier match France-Irlande, prévu samedi mais qui devrait être joué à l'automne, le sélectionneur Fabien Galthié et le manager des Bleus Raphaël Ibanez ont fait le bilan de cette première étape dans leur prise de fonction.

. "Un Tournoi bien singulier"

Raphaël Ibanez: "Hier (lundi) matin encore à la sortie de l'hôtel Balmoral à Édimbourg nous étions convaincus que nous allions jouer cette rencontre (samedi) face à l'Irlande au Stade de France. C'est ensuite à l'atterrissage a Paris que nous avons eu la confirmation que le match était reporté. Nous avons dû faire face à une situation imprévue et nous adapter le mieux possible, optimiser le temps qui nous était imparti et nous avons passé cette journée (mardi) avec l'ensemble des forces du groupe France pour un temps d'analyse qui nous permet de revenir sur les quatre matches disputés dans ce Tournoi des six nations bien singulier, qui ne constituent qu'une étape."

. Du cadre de vie au cadre de jeu

Ibanez: "Nous avons proposé aux joueurs un nouveau modèle basé sur deux pôles essentiels, à égalité, le cadre de vie et le cadre de jeu. Au-delà de ces trois matches gagnés sur quatre et la possibilité toujours présente de gagner le Tournoi (la France est 2e à égalité de points avec l'Angleterre), nous avons trouvé que le point principal de satisfaction était cette idée que le cadre de vie, la façon dont nous vivons ensemble,est transférable sur le terrain. Ce que nous avons vécu pendant ces sept semaines nous ont amené à produire des choses exceptionnelles sur le terrain."

. "Sept semaines d'enchantement"

Fabien Galthié: "Ce qui prédomine c'est le plaisir d'avoir vécu sept semaines ensemble. Le plaisir inconditionnel, l'enchantement permanent. La découverte. Nous nous sommes découverts, le staff, les joueurs que nous avons sélectionnés. Quasiment non-stop sept semaines d'enchantement, ce rythme un peu fou, des images dans la tête incroyables, inimaginables par moment, des émotions aussi, cette ferveur qui nous a surpris. Quand on a étudié le pourquoi de ce qu'il s'est passé à Edimbourg (défaite 28-17), ça (la ferveur) faisait partie du cadre d'étude: comment on réagit à ces surprises, sûrement très agréables, mais au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, au-delà de ce que nous nous avons vécu en temps que joueur à notre époque."

. "On a beaucoup fait la fête"

Galthié: "Les soirées... On a beaucoup fait la fête, malgré la présence de deux nutritionnistes qui nous ont bien expliqué les méfaits des boissons avec un degré d'alcool parfois élevé, et des quantités aussi à limiter, elles étaient là, heureusement d'ailleurs. Mais nous avons vraiment passé du bon temps, ça a commencé dans ce chalet après le match face à France militaire (en préparation à Nice le 25 janvier) et ça a continué jusqu'à hier soir ici-même."

. Mohamed Haouas doit d'inspirer d'Alun Wyn Jones

Galthié: "Je lisais une interview très intéressante d'Alun Wyn Jones aujourd'hui, qui disait qu'il avait 130 sélections (138, précise Ibanez). Quand il lui est arrivé cette mésaventure on va dire avec cet adversaire anglais (Joe Marler, cité à comparaître pour avoir agrippé les parties génitales du capitaine gallois), on lui a demandé sa réaction et il a dit que, du haut de ses 138 sélections, 'je savais très bien que si je réagissais comme je devais réagir, en homme, j'allais immédiatement abandonner mon équipe et recevoir un carton rouge'. Eh bien, du haut de ses quatre sélections, Momo Haouas n'a pas eu le recul nécessaire pour réagir de la sorte alors qu'il venait de recevoir - à plusieurs reprises, et ça fait partie du jeu, c'est l'apprentissage - une série de traitements bien virils. Si tu vas au sol à ce moment-là, tu t'arrêtes, le match peut être différent parce que la décision peut être radicalement opposée, avec un rouge pour l'adversaire. Peut-être un des premiers tournants du match, de la jeune carrière de Momo Haouas et de notre jeune équipe."

. Ollivon "a pris la mesure de son rôle de capitaine"

Ibanez: "Charles est entré dans son rôle de capitaine avec, à la fois, une forme d'insouciance, liée sans doute aux expériences qu'il a vécues parce qu'il a été longtemps blessé et est revenu de l'enfer, mais aussi avec une forme de conviction et une énorme détermination. Une forme d'insouciance par rapport à la responsabilité de capitaine, qu'il a fini par assumer progressivement, à l'image de l'équipe. Il est entré très vite dans la fonction, il est entré très vite dans le succès avec un appétit incroyable. Pour nous, c'est une vraie satisfaction. Dans cette volonté de progression, d'apprendre, il s'est rapproché du staff technique avec cette volonté d'écouter et de transmettre. On a senti un Charles Ollivon prendre la mesure de son rôle de capitaine au fil des matches."

