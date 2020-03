Coronavirus: la finale de la Coupe de la Ligue, PSG-Lyon, reportée sine die

La finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris SG et Lyon, prévue le 4 avril au Stade de France, a été reportée à une date qui reste à fixer, a annoncé mercredi la Ligue, confrontée aux restrictions liées au coronavirus

Paris (AFP)

La finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris SG et Lyon, prévue le 4 avril au Stade de France, a été reportée à une date qui reste à fixer, a annoncé mercredi la Ligue, confrontée aux restrictions liées au coronavirus.

"En concertation avec le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, les diffuseurs et la FFF, le Bureau de la LFP fixera une nouvelle date en fonction de l'évolution sanitaire et du parcours européen des deux clubs", précise la Ligue de football professionnel (LFP) dans un communiqué.

Cette décision était attendue dans la mesure où les rassemblements de plus de 1.000 personnes, y compris sportifs, sont interdits jusqu'au 15 avril par arrêté ministériel en raison de la propagation du Covid-19.

La décision a été actée mercredi matin lors de la réunion du Bureau de la LFP à Paris, au lendemain de l'annonce d'un huis clos systématique pour tous les matches de Ligue 1 et de Ligue 2 d'ici au 15 avril.

Il s'agira de la dernière finale de la Coupe de la Ligue, qui n'aura plus lieu la saison prochaine faute de diffuseur.

Initialement, les rencontres du PSG (contre Metz) et de l'OL (contre Nîmes) comptant pour la 31e journée de championnat, prévue lors du week-end du 4 avril, avaient été décalées au 8 ou au 22 avril, selon les résultats des Parisiens et des Lyonnais en Ligue des champions. Celles-ci "seront reprogrammés à huis clos le week-end du 4 et 5 avril", annonce mercredi la LFP.

Le PSG a également rendez-vous en finale de la Coupe de France, contre Saint-Etienne le 25 avril, au Stade de France également.

