Ligue des champions: Paris bat Dortmund et retrouve les quarts

Le Brésilien Neymar (à gauche) fête son but face au Borussia Dortmund, en huitième de finale retour de la Ligue des champions, devant les tribunes du Parc des Princes vides à cause du Coronavirus.

Le Paris Saint-Germain (PSG) disputera les quarts de finale de la plus prestigieuse coupe d’Europe des clubs de football (Ligue des champions), pour la première fois depuis 2016. Le PSG a battu le Borussia Dortmund 2-0 en huitième de finale retour de la Ligue des champions, ce 11 mars 2020.

Le Paris Saint-Germain (PSG) a mis fin à plusieurs années de frustration, après avoir échoué en huitièmes de finale de la Ligue des champions (C1) au cours des trois saisons précédentes. Ce 11 mars 2020, le PSG a en effet réintégré le « Top 8 » européen. Et le club français peut désormais rêver de ce qui se refuse à lui depuis son rachat par le Qatar, en 2011 : les demi-finales de la C1.

Un Neymar bien présent

Au coup d’envoi de ce Paris-Dortmund, la priorité est d’éviter un nouvel échec, après la défaite 2-1 du match aller en Allemagne. Les Parisiens ne paraissent toutefois pas crispés par le spectre d’une élimination précoce. L’absence de tout public en tribunes à cause du Coronavirus ne semble pas les perturber davantage. Ils sont pourtant privés de plusieurs joueurs importants, comme Thiago Silva (forfait) ou Marco Verratti et Thomas Meunier (suspendus). Et leur jeune star Kylian Mbappé est remplaçant à cause d’une angine.

Mais les champions de France peuvent cette fois compter sur leur meneur de jeu, Neymar. À la 28e minute, sur un corner tiré par Angel Di Maria, le Brésilien est laissé seul aux 5 mètres 50. Il marque d’une tête plongeante : 1-0.

Durant les arrêts de jeu, le latéral Juan Bernat intercepte le ballon au milieu de terrain. Après un relais avec Neymar et Di Maria, l’Espagnol se retrouve à la réception d’un centre délivré par Pablo Sarabia. Sa déviation trouve le cadre : 2-0, 45e+1.

Crispations en deuxième période

Le PSG a livré une première période pleine de maîtrise, même si des tentatives de Jadon Sancho (38e) et de Thorgan Hazard auraient pu inquiéter Keylor Navas, le gardien de but du PSG.

En deuxième période, les locaux reculent franchement, ce qui agace au plus haut point leur entraîneur, Thomas Tuchel. Les esprits s’échauffent durant les dernières minutes de la partie. Emre Can est exclu du terrain, côté Borussia, après une altercation avec Neymar. Ce dernier, Marquinhos, et surtout Angel Di Maria sont avertis dans les rangs parisiens. L’Argentin manquera donc le quart de final aller de la Ligue des champions. Paris connaitra son futur adversaire, le 20 mars prochain, à l'issue du tirage au sort mené par l'UEFA.