Coronavirus: le sport à l’arrêt sur les cinq continents

Saison de NBA et championnat de football en Espagne suspendus. Le calendrier sportif mondial se réduit comme peau de chagrin en raison de la pandémie de coronavirus. Du jamais dans l’histoire du sport.

C’est une image en trompe l’œil. Ce jeudi 12 mars, la flamme olympique pour les JO de Tokyo l’été prochain a été allumée sur le site antique grec d'Olympie. Mais pour la première fois en trois décennies, l’évènement s’est déroulé sans spectateurs. Seuls quelques officiels étaient présents.

Le basket à l'arrêt

La planète sport est presque à l’arrêt. Du jamais vu dans l’histoire contemporaine. Les annulations en cascade se multiplient. D’abord en Asie, ensuite en Europe et désormais partout sur les cinq continents.

Il y a peu de temps, l’annonce avait chagriné les fans. Prévue le 21 mars, la classique Milan San-Remo, véritable monument du cyclisme créé en 1907 était annulée. Jusqu’ici, seules les deux guerres mondiales avaient empêché la « Primavera » de se dérouler (1916, 1944 et 1945).

Annulation, reports et huis clos. Le sport mondial vit au rythme de ces trois mots. La National Basket Association (NBA) a annoncé la suspension jusqu’à nouvel ordre de son championnat, après la découverte d’un cas positif, le pivot français des Utah Jazz Rudy Gobert. « Je me suis dit: c'est fou. Ça ne peut pas être vrai. C'est comme sortir d'un film. Irréel », a réagi Mark Cuban, le patron des Dallas Mavericks. Après la NBA, la Fédération internationale (Fiba) et l'Euroligue ont annoncé à leur tour ce jeudi la suspension de leurs compétitions jusqu'à nouvel ordre.

La Ligue des champions de football suspendue ?

Si le Paris Saint-Germain a retrouvé les quarts de finale de la Ligue des champions en battant le Borussia Dortmund, l’avenir de la compétition pose question. Le Championnat d'Espagne de football a été suspendu pour « au moins les deux prochaines journées », tandis que le Real Madrid (basket et foot) a été placé en quarantaine. Un basketteur a été testé positif. Les deux équipes partagent des installations au centre d'entraînement. L’Espagne est désormais l'un des pays les plus touchés du monde par la pandémie.

L'UEFA tiendra mardi 17 mars une réunion en visioconférence avec les fédérations européennes pour évoquer les conséquences de la propagation du coronavirus sur le football et décider de la poursuite de la Ligue des champions et de la tenue de l'Euro-2020. L'UEFA a par ailleurs annoncé le report de toutes les compétitions de jeunes, masculines et féminines, prévues entre le 14 mars et le 14 avril dans les catégories de moins de 17 ans et moins de 19 ans.

La course cycliste Paris-Nice a sauvé sa peau

Rare rescapée, la course cycliste Paris-Nice, elle, se poursuit sur les routes de France, jusqu'à dimanche. Seule précaution visible, des zones de départ et d'arrivées dont les spectateurs sont tenus éloignés. Mais l’Américain Tejay Van Garderen qui a quitté l’épreuve ce jeudi, craignait de rester coincé en France après les annonces effectuées par Donald Trump. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le président américain a suspendu pour trente jours l'entrée aux États-Unis à tout étranger ayant séjourné en Europe. La mesure doit entrer en vigueur ce vendredi à minuit.

Sur le territoire américain, le maire du comté de Miami-Dade a décidé d'annuler les tournois de tennis ATP et WTA de Miami, prévus du 24 mars au 5 avril. « Bien que le virus ne se soit pas propagé dans notre communauté à l'heure actuelle, nous voulons prendre les mesures pour que la situation demeure ainsi », a indiqué Carlos Gimenez dans un communiqué instituant un « état d'urgence » sur son territoire qui perturbe plusieurs événements sportifs et culturels, dont les tournois de tennis. Les Championnats du monde de patinage artistique, prévus à partir de mercredi prochain à Montréal, au Canada, n'ont pas non plus résisté.

A moins de cinq mois des Jeux de Tokyo, le plus grand rendez-vous de sport au monde avec environ 11 000 athlètes, les signes actuels semblent de plus en plus alarmants pour le Japon et son organisation.