GP d'Australie: le public interdit de circuit à cause du coronavirus

Melbourne (AFP)

Le public ne sera pas admis dans l'enceinte du circuit de Melbourne où doit en principe se tenir dimanche le Grand Prix d'Australie de Formule 1, a annoncé le Premier ministre de l’État de Victoria vendredi.

"En raison d'impératifs de santé publique, il n'y aura pas de spectateurs au Grand Prix ce weekend, qu'il y ait une course ou non", a annoncé le Premier ministre Daniel Andrews alors que les discussions entre écuries et organisateurs se poursuivent pour savoir si la course se tiendra.

M. Andrews a ajouté qu'une annonce devrait être faite "très bientôt" sur le résultat de ces discussions alors que les écuries de F1 sont toujours présentes sur le circuit de l'Albert Park et que les premiers essais libres doivent normalement se tenir vendredi à 12h00 locales (02h00 heure française/01h00 GMT).

Le GP d'Australie, première manche du championnat du monde de F1 2020, doit se tenir dimanche mais plusieurs participants, dont le sextuple champion du monde et tenant du titre Lewis Hamilton, se sont interrogés sur l'opportunité d'organiser l'épreuve alors que l'épidémie de coronavirus se répand dans le monde et en Australie.

Jeudi, l'écurie McLaren avait annoncé sa décision de ne pas participer au Grand Prix après qu'un de ses membres a testé positif au coronavirus.

