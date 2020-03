Paris-Nice: Niccolo Bonifazio remporte au sprint la 5e étape

L'Italien Niccolo Bonifazio (Total Direct Énergie) a remporté au sprint la 5e étape de la course cycliste Paris-Nice ce jeudi 12 mars. L'Allemand Maximilian Schachmann (Bora) a conservé le maillot jaune de leader à trois jours de l'arrivée. Bonifazio a dépassé à 60 mètres de l'arrivée le Slovène Jan Tratnik, rescapé d'une échappée lancée peu après le départ de cette étape, la plus longue de l'épreuve avec 227 kilomètres. Sur la ligne, l'Italien a précédé l'Espagnol Ivan Garcia Cortina et le Slovaque Peter Sagan. Vendredi, la 6e étape se dispute dans le Vaucluse entre Sorgues et Apt, sur un parcours de 161,5 kilomètres très accidenté à travers le Lubéron.