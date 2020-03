Coronavirus: la Fédération française d’athlétisme annule ses compétitions

Texte par : RFI Suivre

La Fédération française d'athlétisme (FFA) a annoncé vendredi 13 mars l'annulation de l'ensemble de ses compétitions et rassemblements ainsi que des entraînements en groupe en raison de la propagation du coronavirus. « Ces mesures s'appliquent à partir d'aujourd'hui à l'ensemble des catégories d'âges, de pratiques et de niveaux (fédération, ligues, comités départementaux et clubs), jusqu'à ce que les conditions sanitaires permettent la reprise de ces activités », a écrit la FFA dans un communiqué. Cette décision spectaculaire, prise à un peu plus de quatre mois des JO de Tokyo, fait « suite aux annonces du président de la République Emmanuel Macron lors de son allocution jeudi soir », a expliqué la Fédération française d'athlétisme, premier sport olympique. Le président français a appelé à « l'union sacrée » face à la « plus grave crise sanitaire » que le pays ait connue depuis un siècle.