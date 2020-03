Paris-Nice: Le Belge Tiesj Benoot s’impose à Apt

Le Belge Tiesj Benoot (Sunweb) a enlevé vendredi 13 mars à Apt (Vaucluse) la 6e étape de la course cycliste Paris-Nice, devenue l'avant-dernière en raison de l'annulation du final dimanche pour cause de coronavirus. L'Allemand Maximilian Schachmann (Bora) a préservé son maillot jaune de leader malgré une chute sans gravité dans la dernière descente, à moins de deux kilomètres de l'arrivée. Mais son avance a fondu pour se réduire à 18 secondes sur Benoot et à 43 secondes sur le Colombien Sergio Higuita, avant l'arrivée samedi au sommet dans la station de La Colmiane. Samedi, la 7e étape partira de Nice pour rejoindre la station de La Colmiane, où l'arrivée est jugée en conclusion d'une montée de 16,3 kilomètres à 6,3 %.