Coronavirus: Antetokounmpo promet 100.000 USD pour le personnel de la salle des Bucks en NBA

Los Angeles (AFP)

La star de Milwaukee Giannis Antetokounmpo a promis vendredi de débloquer une somme de 100.000 dollars (90.000 euros) pour les salariés du FiServ Forum, la salle où évoluent les Bucks, contraints au chômage technique après la suspension des matches NBA pour cause de coronavirus.

"Ma famille et moi-même nous engageons à faire un don de 100.000 dollars au personnel de la Fiserv Forum. Nous pouvons y arriver ensemble!", a tweeté le meilleur joueur (MVP) de la saison 2018-2019.

"C'est plus important que le basket-ball!", a-t-il poursuivi, avant de conclure: "Pendant cette période difficile, je veux aider les gens qui me facilitent la vie, celle de ma famille et celle de mes coéquipiers".

Les personnes employées les soirs de matches à la FiServ Forum comme dans les 28 autres salles où jouent les équipes NBA sont actuellement privées de travail. Une situation précaire qui durera tant que la saison restera sous cloche aux Etats-Unis et au Canada.

Le "Greek Freak" (le Monstre Grec) est le deuxième grand nom de la NBA à apporter son soutien financier après l'ailier-fort des Cleveland Cavaliers Kevin Love, qui a déjà débloqué 100.000 dollars pour venir en aide aux salariés du Rocket Mortgage Fieldhouse.

Dans leur sillage, d'autres stars se sont également montrées sensibles au manque à gagner de ces petites mains, victimes collatérales du Covid-19, à l'instar de l'intérieur des Detroit Pistons Blake Griffin, qui a promis de donner la même somme aux employés de la Little Caesars Arena.

Le rookie phénomène de La Nouvelle-Orléans Zion Williamson s'est lui engagé à "couvrir les salaires de tous les employés du Smoothie King Center pour les 30 prochains jours".

Plusieurs franchises, comme les Brooklyn Nets ou les Washington Wizards, ont depuis annoncé que les employés de leurs salles seraient payés, malgré la non tenue des matchs. De son côté, Mark Cuban, le propriétaire milliardaire des Dallas Mavericks, a déclaré que sa franchise allait mettre en place un plan d'aide pour soutenir financièrement les employés de l'American Airlines Center.

Les Golden State Warriors, finalistes des cinq dernières saisons NBA et sacrés champions en 2015, 2017 et 2018, ont annoncé que leurs propriétaires et joueurs allaient faire un don d'un million de dollars pour aider les salariés de leur salle. Plus d'un milliers de personnes travaillent à temps partiel au Chase Center de San Francisco.

Des équipes de la ligue professionnelle de hockey sur glace (NHL) ont également promis leur aide.

