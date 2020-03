Football américain: Tom Brady quitte les New England Patriots

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

Le quarterback Tom Brady, présenté souvent comme le plus grand joueur de football américain de l'histoire, a annoncé mardi qu'il quittait son équipe de toujours, les New England Patriots.

"Mon aventure dans le football américain va me mener ailleurs", a écrit, dans un long message posté sur Twitter, le joueur de 42 ans, qui aura passé 20 saisons en Nouvelle-Angleterre, marquées par six victoires dans le Super Bowl, un record absolu pour un joueur de la Ligue professionnelle de football américain (NFL).

Le Californien de naissance, arrivé en fin de contrat avec les Patriots, n'a cependant pas indiqué où il jouerait la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, la rumeur présentait le départ du N.12 des "Pats" comme possible, les discussions entre Brady et la direction des Patriots n'ayant mené nulle part.

Après les Las Vegas Raiders, Tennessee Titans et les San Francisco 49ers, qui auraient finalement tous renoncé, la presse évoque désormais les noms des Tampa Bay Buccaneers et des Los Angeles Chargers comme destination possible.

Brady reste sur une saison de très haute tenue, même s'il a montré des signes de ralentissement, mais évènement inhabituel, son équipe a été éliminée dès le premier tour des playoffs par les Tennessee Titans.

En 2017, Brady, époux de l'ancienne top model Gisele Bündchen, avait déclaré, lors d'une interview à la chaîne ESPN, qu'il se voyait jouer jusqu'à 45 ans, mais aussi qu'il n'excluait pas d'aller au-delà si sa condition physique le permettait.

Le quarterback George Blanda détient le record du joueur le plus âgé à avoir pris part à un match de NFL, à 48 ans, en 1976.

Dans son message posté sur Twitter mardi, Brady a remercié les supporters des Patriots, l'encadrement du club et ses coéquipiers, actuels et anciens.

"Je viens de vivre les deux décennies les plus heureuses que j'aurais pu imaginer", a écrit celui qui aura disputé 285 matches sous le maillot des Patriots.

Brady a pris part à neuf éditions du Super Bowl, en a remporté six et été sacré quatre fois meilleur joueur (MVP) de la finale du Championnat NFL, un record absolu dans ces trois catégories.

Il a également été désigné trois fois meilleur joueur (MVP) de la saison régulière.

© 2020 AFP