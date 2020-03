Football: en raison de l'épidémie de coronavirus, l’UEFA repousse l’Euro 2020

Le joueur portugais Ronaldo, en 2018 (image d'illustration). Carlos Barria/REUTERS

Texte par : Farid Achache Suivre

Ce mardi 17 mars, l'UEFA a annoncé aux Ligues et aux clubs sa décision de repousser l'Euro à l'été 2021 et de suspendre provisoirement la Ligue des champions et la Ligue Europa.