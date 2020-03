Coronavirus: l’ancien président du Real Madrid en soins intensifs

Texte par : RFI Suivre

Lorenzo Sanz, ancien président du Real Madrid entre 1995 et 2000, se trouve actuellement à l’hôpital après avoir contracté le coronavirus. Selon le journal espagnol Ideal, Lorenzo Sanz, âgé de 76 ans, admis aux urgences pour des problèmes respiratoires, a été placé dans une unité de soins intensifs et sous surveillance continue. L’homme était à la tête du club merengue lors des succès des Madrilènes en Ligue des champions en 1998 et en 2000.