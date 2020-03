Coronavirus: Le Bayern Munich passe au "cyber-entraînement" collectif

Publicité Lire la suite

Munich (Allemagne) (AFP)

Soucieux à la fois d'éviter les déplacements et de préserver le lien social, le Bayern Munich a inauguré dès mercredi les "cyber-entraînements", où les joueurs, en ligne, participent ensemble à une séance dirigée depuis le centre d'entraînement.

"Nous devons tout faire pour réagir positivement à la situation" causée par le coronavirus, a expliqué jeudi l'entraîneur Hansi Flick sur le site internet du club: "Hier (mercredi) nous avons organisé à 11 heures notre premier +cyber-entraînement+. Tous étaient motivés, tout le monde l'a fait avec application".

La Bavière n'a pas encore prononcé de mesures de confinement obligatoire, mais le Bayern a spontanément renoncé à faire venir ses joueurs, afin de respecter au mieux les consignes des autorités sanitaires.

"Les joueurs sont équipés de montres de sport adéquates. Ca signifie que nous recevons toutes leurs données intéressantes, comme la fréquence cardiaque, sur nos moniteurs", a précisé le professeur Holger Broich, responsable de la préparation physique pour le Bayern.

Aussi important, sinon plus, que l'entretien physique, est le maintien du contact entre les joueurs: "Il sera important pour nous de rester tous les jours en contact, tout le groupe sera là pour l'entraînement", s'est réjoui Flick, qui dirige ces séances que les joueurs suivent tous ensemble sur leurs tablettes.

"Notre équipe d'entraîneur a mis au point des séances qui peuvent durer 90 ou 75 minutes, selon les exercices", a précisé le coach des champions d'Allemagne, actuellement en tête de la Bundesliga.

"Hier (mercredi), nous avons insisté sur des exercices de stabilité. En fin d'entraînement, nous avons fait une séance intensive sur les vélos d'intérieur. En gros, nous allons alterner le travail d'endurance et les exercices de fractionné intensif, et aussi du travail en force", a-t-il détaillé.

Le professeur Broich, pour sa part, s'est réjoui de "la dynamique de groupe positive" qu'induisent ces entraînements.

"Les joueurs ne se retrouvent pas sur le terrain, mais sur la toile", dit-il, "on exige d'eux la même ponctualité et la même discipline. Et hier (mercredi), après l'entraînement, la liaison vidéo a duré encore longtemps, les joueurs se sont parlé, ont échangé. C'est pourquoi les entraînement en vidéo-conférence sont des moments importants de la vie collective, en cette période".

