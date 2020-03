Tokyo 2020: le Canada n’ira pas aux Jeux olympiques s’ils se déroulent cet été

Le Canada a « pris la décision difficile de ne pas envoyer d'équipes » aux Jeux olympiques de Tokyo cet été à cause du coronavirus, ont annoncé dimanche 23 mars le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien.

Si les Jeux olympiques avaient finalement lieu cet été (24 juillet-9 août), le public n’aurait pas l’occasion de voir les athlètes canadiens. En effet, le pays a décidé ce lundi 23 mars de n’envoyer aucun athlète à Tokyo et exige leur report en raison de la pandémie de coronavirus.

Première nation à se prononcer officiellement

Le Canada est la première nation à se prononcer officiellement par l’intermédiaire de ses Comité olympique et Comité paralympique. Les deux instances sont appuyées par leurs commissions des athlètes, les organisations sportives nationales et le gouvernement du Canada.

« Il ne s'agit pas uniquement de la santé des athlètes, mais de santé publique. Avec le Covid-19 et les risques encourus, il n'est pas sûr pour nos athlètes, ainsi que pour la santé et la sécurité de leurs familles et de la communauté canadienne dans son ensemble, qu'ils continuent à se préparer en vue de ces Jeux. Cela va à l'encontre des conseils de santé publique que nous exhortons tous les Canadiens à suivre », explique les deux comités.

Plus tôt dimanche, le CIO a fini par entrouvrir la porte à un report de plus en plus largement souhaité par le monde sportif. Mais il s'est donné quatre semaines pour décider, tout en assurant que l'annulation pure et simple des Jeux de Tokyo « n'est pas à l'ordre du jour ». Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a reconnu pour la première fois que la décision de reporter les Jeux de Tokyo 2020 « pourrait devenir inévitable » si la pandémie de coronavirus empêchait leur organisation dans des conditions sûres.

« Bien que nous reconnaissions les complexités inhérentes à un report, rien n'est plus important que la santé et la sécurité de nos athlètes et de la communauté mondiale », argumentent le Comité olympique et le Comité paralympique.

Sebastian Coe demande au président du CIO de reporter les Jeux

« Reporter les Jeux olympiques, ce n'est pas comme décaler un match de football au samedi suivant », avait prévenu ce week-end Thomas Bach, le président du CIO.

Pourtant, Sebastian Coe, président de la Fédération internationale d'athlétisme, sport numéro un aux Jeux olympiques, a demandé au président du CIO de reporter les Jeux de Tokyo. « Personne ne veut voir les Jeux olympiques reportés, mais comme je l'ai dit publiquement, nous ne pouvons pas maintenir cette manifestation coûte que coûte et certainement pas au détriment de la sécurité des athlètes », avance le Britannique, double champion olympique à Moscou (1980) et Los Angeles (1984).

Plus de 324 000 cas d'infection au nouveau coronavirus ont été recensés dans 171 pays et territoires depuis le début de la crise sanitaire, qui a fait au moins 14 396 morts, selon le bilan établi par l'Agence France Presse dimanche 22 mars.

