Coronavirus: le monde du sport salue le report des Jeux de Tokyo à 2021

La décision de reporter les Jeux olympiques de Tokyo entre janvier et l’été 2021, ce 24 mars, a été globalement saluée. Le maintien des JO 2020 aux dates prévues (24 juillet-9 août) était devenu sévèrement critiqué, à cause de la pandémie mondiale de Coronavirus.

C’est un soulagement quasi-unanime ou presque. Athlètes, dirigeants, organisations sportives : ils étaient de plus en plus nombreux à réclamer le report des prochains Jeux d’été, prévus du 24 juillet au 9 août à Tokyo, à cause de la pandémie mondiale de Coronavirus. Ce 24 mars, ils ont obtenu gain de cause, le Comité international olympique (CIO) et les autorités japonaises s’accordant sur une reprogrammation des JO à définir entre janvier et l’été 2021.

Tokyo, on se voit en 2021.

Nous avons un combat plus important à gagner avant 👊🏾



See you in 2021, Tokyo.

First, we have to win a huge fight 👊🏾#Tokyo2021 #ResterChezVous #StayAtHome pic.twitter.com/1tvO7ubu6G Teddy Riner (@teddyriner) March 24, 2020

Merci @Tokyo2020 et @Olympics d’avoir écouté les athlètes du monde entier et de penser à la santé de tous 🙌🏼

On repousse l’échéance pour mieux sauter 👊🏼#tokyo2021 #stayathome pic.twitter.com/QZMEHIko6Z Renaud LAVILLENIE (@airlavillenie) March 24, 2020



Même certaines organisations, qui risquent pourtant d’être impactées par ce décalage, ont accueilli avec satisfaction ce choix. « World Athletics salue la décision du CIO et du gouvernement japonais, a par exemple indiqué la Fédération internationale d’athlétisme. Nous avons déjà commencé à discuter avec le Comité d’organisation des Championnats du monde d’athlétisme Oregon 2021 concernant un possible changement des dates [6 au 15 août 2021, Ndlr] de cet événement populaire partout dans le monde ». L’autre discipline-phare des Jeux olympiques, la natation, se montre également conciliante, alors que ses Mondiaux 2021 sont pourtant censés se tenir à Fukuoka au Japon du 16 juillet au 1er août.

Un accueil bienveillant en Afrique, également

En Afrique, le choix de repousser les Jeux de Tokyo à 2021 a également été bien accepté. « La décision est sage et pleine de bon sens dans l'intérêt des athlètes et des populations, a réagi le patron du comité olympique africain (ACNOA), Mustapha Berraf, au micro d'Antoine Grognet. Le CIO a démontré son haut sens de la responsabilité sociale et humanitaire en prenant cette décision conjointement avec les plus hautes autorités nippones ».

Le nageur Chad le Clos, l'une des figures de proue du sport africain, est allé dans le même sens : « Bonne décision de la part du Comité international olympique. On se remobilisera pour #Tokyo2021 lorsque ce sera le moment venu. Restez en bonne santé et en sécurité durant les prochaines semaines. »