Coronavirus/Foot: En Allemagne, les joueurs acceptent de baisser leur salaire

Texte par : RFI Suivre

Les joueurs du Bayern Munich et d'autres clubs allemands ont accepté des baisses de salaires pour aider leurs dirigeants à faire face à la crise créée par la pandémie de coronavirus, rapportent mardi des médias allemands. Au Bayern, qui entretient une équipe de stars, les dépenses salariales avaient représenté 336,2 millions d'euros lors de la saison 2018/2019, pour un chiffre d'affaires de 750,5 millions. Les premiers en Allemagne a avoir proposé spontanément une réduction de salaire ont été les joueurs de Mönchengladbach, suivis par leurs collègues de Brême et Schalke 04. A Dortmund et Leverkusen, des discussions sont en cours, rapporte la presse. Au Borussia Dortmund, l'entraîneur Lucien Favre a lui-même proposé une baisse de son salaire. Pour les joueurs, le club envisage une réduction de 20% des salaires si les matches ne reprennent pas, et de 10% s'ils reprennent à huis clos, étant donné que dans ce cas, les clubs toucheraient les droits télé.