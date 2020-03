Basket NBA : le prometteur américano-nigérian Onyeka Okongwu à la Draft

Le prometteur intérieur américain d’origine nigériane, Onyeka Okongwu, âgé de 19 ans et étudiant en première année à l'Université de Californie du Sud, a annoncé ce 25 mars 2020 sa décision de s'inscrire à la prochaine session de recrutement (« Draft ») de la Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA). Le jeune basketteur de 2,06 m et 111 kg, qui tourne à une moyenne de 16,2 points, 8,6 rebonds et 2,7 contres avec les Trojans d'USC cette saison, a donc renoncé à ses trois dernières années de fac pour tenter sa chance lors de draft de la NBA.