Coronavirus: le DG de l'OMS salue le report des JO 2020 à 2021

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a remercié ce 25 mars 2020 le Premier ministre japonais et le Comité international olympique pour le « sacrifice » qu'ils ont consenti en reportant la veille les Jeux olympiques de Tokyo en raison de la pandémie de coronavirus. « Je remercie le Premier ministre Shinzo Abe et les membres du CIO de faire ce sacrifice pour protéger la santé des athlètes, des spectateurs et des officiels », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse.