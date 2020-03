Basket NBA : le Français se présenteraà la draft

Le meneur de jeu Killian Hayes, grand espoir du basket français qui évoluait jusqu'ici à Ulm en Allemagne, se présentera à la prochaine session de recrutement (Draft) de la Ligue nord-américaine (NBA), prévue le 25 juin au Barclays Center à Brooklyn, a-t-il annoncé ce 27 mars 2020 au média ESPN. Agé de 18 ans, le joueur né aux États-Unis à Lakeland (Floride) est le fils de DeRon Hayes, qui a joué dans le Championnat de France à Cholet. Hayes sera le troisième Français drafté avant ses 19 ans, après Frank Ntilikina (8e en 2017 par New York) et Sekou Doumbouya (15e par Detroit en 2019), lors de la grand-messe dont le lieu et la date pourraient changer en raison de la pandémie de coronavirus.