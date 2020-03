Coronavirus: les athlètes du Brésil sourds aux appels du président Bolsonaro

Au Brésil, la vie sportive est paralysée, comme ailleurs, à cause de la pandémie du Covid-19. Et en dépit des appels du président Jair Bolsonaro à la reprise d’une vie normale.

« Grâce à mon passé d’athlète, si j’étais contaminé, je ne m’inquièterais pas, car je ne ressentirais rien, à peine une petite grippe, ou un rhume », a déclaré le président du Brésil dans sa récente allocution à la nation. Cet ancien militaire qui a déjà été filmé, en public, faisant des pompes en costume-cravate, estime que le virus ne concerne que les personnes de plus de 60 ans.

Malgré ses 65 ans, Jair Bolsonaro, appelle donc à la reprise de l’activité dans son pays, en fustigeant la politique de « la terre brûlée » que provoque « le confinement de masse ». La présidence vient même de lancer une campagne « Pour la fin du confinement » dans les médias nationaux. Mais pour l’instant, le chef de l’état n’a pas été écouté.

Les gouverneurs de 26 États de la république fédérale préfèrent respecter les directives de prévention du ministère de la Santé, et l’Organisation mondiale de la santé. La vie économique est au ralenti, celle des sportifs à l’arrêt.

Dani Alves interpelle Bolsonaro

Un seul athlète célèbre, Dani Alves, s’est inquiété, et a osé interpeller le président. L’ancien footballeur du PSG et du Barça, qui porte aujourd’hui les couleurs du club de Sao Paulo FC, a donc écrit sur les réseaux sociaux : « Monsieur le Président, je respecte beaucoup votre présidence [...] mais (...) en tant que l'une des personnes les plus importantes de ce pays, vous devez également apporter le bien à notre pays et notre peuple » terminant par cette formule #RestezALaMaisonPourL'AmourDeVosProches.

« Pour le président c’est facile de parler », s’est indigné Jonathas Cristian de Jesus, premier sportif professionnel brésilien à être victime du Covid-19. « Même en étant un athlète, j’ai beaucoup souffert, alors imaginez quelqu’un de plus âgé », a expliqué au quotidien Folha de Sao Paulo cet ancien footballeur de Corinthians, qui évolue en Espagne à Elche (club de 2e division).

D’autres sportifs du monde olympique, soulagés par le report des JO de Tokyo, ont aussi préféré prôner la prudence, et le confinement. « De toutes façons, le président a beau dire, tout est paralysé ici, les sportifs se protègent, ils sont volontairement en quarantaine », constate, depuis chez lui à Sao Paulo, le journaliste sportif et éditorialiste confiné Juca Kfouri.

Neymar fait polémique

Enfin, tous ne sont pas confinés ni seuls. Neymar, qui est rentré au Brésil à la suite des mesures annoncées en France le 16 mars dernier, est au contraire vu en mouvement ! Et peu soucieux, dans un État qui impose le confinement, des gestes barrières vantés par son coéquipier Marquinhos sur une vidéo du PSG.

Le numéro 10 de la Seleção a été vu au supermarché de la petite et historique cité balnéaire de Angra dos Reis, au sud de Rio où il a une grande maison. Et des photos postées sur son compte Instagram, le montrent après un match de volley sur le sable, avec un groupe d’amis et son fils Davi-Lucca. Clichés qui ont immédiatement provoqués des critiques, alors que son compte Twitter continue à prôner « les gestes qui sauvent » et qu’il s’est filmé applaudissant les personnels de santé.

Sur ces réseaux sociaux, on lui réclame, à l’exemple de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi, de faire un don en faveur de la lutte contre le coronavirus.

Le Championnat national en question

En tous cas, il n’y a plus de compétitions ni championnats au Brésil. Les dirigeants du football viennent d’octroyer aux joueurs des vacances, pour l’instant jusqu’à la mi-avril, avant d’examiner de possibles réduction de salaires. Des discussions ont lieu autour des championnats d’États, arrêtés à la 10e journée le 16 mars dernier, et menacés d’être annulés si le confinement perdurait.

La Confédération brésilienne de football voudrait assurer les 38 journées du championnat national, le Brasileirão, dont le coup d’envoi est prévu le 2 mai prochain. Du moins selon le calendrier d’avant l’arrivée du virus.

