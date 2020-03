Coronavirus: report des meetings de Ligue de diamant prévus en mai

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les meetings d'athlétisme de Stockholm, Naples et Rabat, membres de la Ligue de diamant et tous prévus en mai, sont reportés en raison de la pandémie de coronavirus, annoncent les organisateurs vendredi.

Stockholm (Suède) devait avoir lieu le 24 mai, Naples (Italie, en remplacement de Rome) le 28 mai et Rabat (Maroc) le 31 mai. Aucune date de report n'a pour l'instant été communiquée.

"La décision a été prise en consultant toutes les parties. L'expansion du Covid-19, les restrictions qui risquent de s'appliquer aux déplacements internationaux encore un certain temps et surtout les questions concernant la santé des athlètes rendent impossible de faire se dérouler les compétitions comme prévu", notent les organisateurs dans un communiqué.

Après les reports déjà annoncés de trois meetings prévus à Doha et en Chine en avril et début mai, ce sont ainsi les six premiers rendez-vous du circuit mondial le plus prestigieux en athlétisme qui sont décalés, alors que les Jeux olympiques de Tokyo ont eux été reportés en 2021.

