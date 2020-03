NBA: Rudy Gobert et Donovan Mitchell guéris du coronavirus (Utah Jazz)

Rudy Gobert et Donovan Mitchell en déplacement avec le Utah Jazz à Phoenix, le 13 mars 2019

Le basketteur français Rudy Gobert et son coéquipier Donovan Mitchell sont guéris du coronavirus, a annoncé leur franchise de Utah Jazz vendredi, ajoutant que le reste de l'équipe et le staff ne présentent plus de risque d'infection.

"Le ministère de la Santé de l’Utah a déterminé que tous les joueurs et le personnel du Jazz, y compris Donovan Mitchell et Rudy Gobert qui ont été testés positifs au coronavirus, ne présentent plus de risque d’infection pour les autres", indique le club de Salt Lake City.

Mercredi, Gobert avait affirmé se sentir "mieux de jour en jour" dans un live sur Instagram, ressentant toutefois encore certains symptômes.

"Je n'ai toujours pas retrouvé l'odorat. Mais le goût revient petit à petit", avait-il précisé, ajoutant qu'il s'entraînait néanmoins de nouveau "tous les jours avec des séances de cardio, de musculation".

Consécutivement au test positif de Gobert, le premier constaté en NBA le 11 mars qui a poussé le commissaire de la Ligue à suspendre immédiatement la saison, tous les joueurs et membres du personnel de l'équipe avaient à leur tour subi un test de dépistage et s'étaient mis à l'isolement.

"Quatorze jours plus tard, ils ont été autorisés par le ministère de la Santé de l'Utah à sortir de leur quarantaine respective", ajoute le Jazz.

Pour que cette décision soit prise, deux tests négatifs pour le Covid-19 doivent être constatés à au moins 24 heures d'intervalle.

Les joueurs et le personnel de jazz continueront de pratiquer la distanciation sociale, tout en limitant leurs sorties hors de leur domicile aux activités essentielles, suivant les directives de la NBA et des Centres de contrôle et prévention des maladies (CDC).

