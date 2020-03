Violences conjugales: Benjamin Compaoré sera convoqué devant la justice

L'athlète Benjamin Compaoré sera convoqué fin juin devant la justice pour violences conjugales répétées et a été placé sous contrôle judiciaire a indiqué le Parquet de Créteil ce samedi 28 mars. Le Français est accusé par sa compagne de l'avoir violentée à plusieurs reprises, depuis le 26 août 2019 et jusqu'au 23 mars, a expliqué le ministère public. Déféré pour « violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours sur conjoint ou concubin », le champion de triple saut de 32 ans devra comparaître le 30 juin devant le tribunal judiciaire de Créteil. Le champion d'Europe 2014 du triple saut et médaillé aux championnats du monde en salle en 2016 a interdiction jusque-là de paraître au domicile de sa compagne et d'entrer en contact avec elle, selon le parquet.