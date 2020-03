Tennis de table: la suspension des compétitions prolongée jusqu'au 30 juin

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Face à la progression de la pandémie de coronavirus, la Fédération internationale de tennis de table (ITTF) a prolongé dimanche de deux mois la suspension de ses compétitions, jusqu'au 30 juin, et gelé le classement en vigueur en mars.

"En raison de l'incertitude persistante causée par la pandémie de Covid-19 et du report des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo-2020, le comité exécutif de l'ITTF a pris les décisions suivantes: suspension de tous les évènements et activités impliquant des déplacements internationaux jusqu'au 30 juin et (...) gel des classements de mars 2020", a indiqué l'organisation sur son site.

Les dépenses du comité exécutif et les salaires des membres les plus expérimentés de l'ITTF vont également être revus à la baisse, selon le communiqué.

A la mi-mars, la fédération mondiale du tennis de table avait déjà suspendu "toutes ses activités" jusqu'à la fin du mois d'avril.

La pandémie de coronavirus, qui a tué plus de 31.000 personnes dans le monde selon un décompte réalisé dimanche matin par l'AFP, a conduit mardi au report au plus tard à l'été 2021 des Jeux olympiques et paralympiques.

Outre cette première historique en temps de paix dans l'ère moderne des JO, de nombreuses compétitions nationales et internationales ont été suspendues, reportées ou annulées.

