Matches à huis clos: les fans de M'Gladbach veulent envoyer leurs avatars

Mönchengladbach (Allemagne) (AFP)

Des milliers de fans en cartons pour Mönchengladbach! Anticipant de prochains matches à huis clos, les supporters du club allemand veulent faire réaliser leurs effigies grandeur nature pour les installer dans le stade avant la reprise.

Dans les prochains jours, les amoureux du club, actuel quatrième de la Bundesliga, pourront acquérir pour 19 euros une image d'eux en carton, qu'ils projettent de placer dans le stade, indique le groupe "Fanprojekt Mönchengladbach".

"Nous serons ainsi le premier club à apporter un peu de +vie+ au stade, et à assurer la présence de supporters, alors qu'ils seront en réalité obligés de suivre le match à la maison", précise le groupe sur son site internet.

"Pour le premier match à domicile sans public, nous nous assurerons que les effigies soient placées exactement sur les places réelles des fans", promet le "Fanprojekt".

La réalisation des figurines sera confiée à deux petites entreprises de Mönchengladbach qui ont dû fermer à cause du coronavirus.

La Bundesliga est actuellement interrompue jusqu'au 30 avril au moins, mais les instances se réuniront à la fin du mois pour décider de la suite.

Privés de revenus, les clubs allemands et la Ligue sont d'accord pour rejouer à huis clos le plus vite possible quand les conditions sanitaires le permettront, afin de toucher au moins les droits télé, qui représentent une part très importante de leurs rentrées d'argent.

© 2020 AFP