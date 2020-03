Rugby: la fédération australienne, mal en point financièrement, redoute l'impact du coronavirus

L'international australien Michael Hooper et des coéquipiers après leur défaite en quarts de finale de la Coupe du monde 2019 contre l'Angleterre le 19 octobre 2019 à Oita (Japon)

Sydney (AFP)

Rugby Australia, la fédération australienne de rugby à XV, a annoncé lundi qu'elle avait enregistré un déficit de presque 10 millions de dollars australiens (5,5 M EUR) en 2019 et que la pandémie de coronavirus allait l'obliger à prendre des mesures drastiques.

Lors de son assemblée générale annuelle, Rugby Australia a révélé que son bilan pour l'année 2019 s'était soldé par un déficit opérationnel de 9,4 millions de dollars australiens, contre un bénéfice de 5,4 M AUD en 2018.

La baisse des recettes était attendue, puisqu'en année de Coupe du monde, la fédération australienne n'a pas pu organiser autant de test-matches à domicile qu'en 2018.

Mais c'est l'affaire Israel Folau qui a mis les comptes du rugby australien dans le rouge.

Folau, une des stars du rugby à XV australien (37 essais en 73 sélections), a assigné Rugby Australia en justice après son licenciement en mai 2019, qu'il jugeait abusif, pour avoir tenu des propos homophobes.

Cette procédure a couté cher à la fédération australienne en frais d'avocats et indemnités, dont le montant est tenu secret, de Folau qui a depuis relancé sa carrière en rugby à XIII en France sous le maillot des Dragons catalans.

La fédération australienne est maintenant confrontée à la pandémie du coronavirus qui va réduire de nouveau ses recettes, avec notamment "l'annulation très probable" des deux tests-match contre l'Irlande, programmés en juillet à Brisbane et Sydney.

"Il va falloir faire des coupes significatives à tous les niveaux", a prévenu le président de Rugby Australia, Paul McLean, qui a précisé avoir sollicité le gouvernement australien et la fédération internationale de rugby pour bénéficier d'aides.

Les dirigeants de la fédération ont accepté une réduction de leurs salaires comprises entre 30 et 50%, mais la question de la baisse des salaires des joueurs internationaux sous contrat avec Rugby Australia, n'a pas été tranchée.

"Pour être très honnête, on ne sait pas encore quel impact cette crise va avoir sur notre sport et pendant combien de temps elle va nous impacter", a reconnu la directrice générale Raelene Castle.

"On a déjà dû prendre des décisions extrêmement difficiles et il y en aura d'encore plus difficiles à venir", a-t-elle prévenu.

Les représentants des joueurs avaient regretté avant l'assemblée générale que la fédération "les laissaient complétement dans le flou" depuis la suspension du Super Rugby, le championnat de l'hémisphère Sud.

"On comprend leurs frustrations, mais on ne voulait pas débuter des discussions sans avoir toutes les données en mains", a expliqué Raelene Castle qui a précisé qu'elle allait rencontrer les représentants des joueurs mardi.

