Foot: Thomas Meunier, en fin de contrat, veut "rester à Paris"

Paris (AFP)

Le défenseur international belge Thomas Meunier, en fin de contrat cet été, veut "rester" au Paris SG, a-t-il insisté auprès de la RTBF, tout en expliquant que les clubs intéressés par son profil ne feraient pas un "mauvais achat".

"Tout le monde sait que mon objectif principal c'est toujours de rester à Paris, mais pour l'instant c'est assez calme. On verra d'ici la fin de saison", a dit le demi-finaliste du Mondial-2018 dans un direct vidéo avec un journaliste du média belge.

L'ex-joueur du Club Bruges a fait savoir que les rumeurs l'envoyant la saison prochaine au Borussia Dortmund n'étaient pas avérées.

"J'ai vu autant d'articles me liant avec Tottenham ou à l'Inter qu'avec Dortmund, mais ce sont toujours leurs supporteurs qui se montrent le plus... Je ne comprends pas cet engouement", s'est-il amusé.

Si son aventure parisienne devait se terminer, de nombreux clubs pourraient faire appel à ses services, a-t-il assuré d'un ton badin.

"Un joueur libre, international dans l'équipe N.1 mondiale (au classement Fifa) et qui a 28 ans, ça ne peut pas être un mauvais achat", dit Meunier de lui-même. "Même si je chope une gangrène et qu'on doit me couper une jambe, ils n'auront pas beaucoup d'argent à perdre, ils n'ont qu'à gagner et les clubs le savent".

Quoi qu'il arrive, il espère que la saison en cours ira à son terme, alors que le PSG est en tête du Championnat de France, qualifié en finale des deux coupes nationales et en quart de finale de Ligue des champions.

"Ca pourra être une saison fantastique si tous les matches venaient à reprendre", dit-il, assurant que "sur le papier" Paris possède "une équipe pour aller au bout" en Coupe d'Europe.

Pendant le confinement, le Belge dit passer des moments "très agréables" avec sa femme et leurs trois fils à Paris.

"Voir nos enfants 24H/24 c'est juste une bénédiction, je prends énormément de plaisir à être à la maison".

