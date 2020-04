Volley: Tillie "en bonne voie" pour diriger les Bleus à Tokyo

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Laurent Tillie est "en bonne voie" pour diriger l'équipe de France de volley aux Jeux olympiques à l'été 2021 à Tokyo, alors qu'il devait en principe quitter les Bleus en 2020 pour entraîner le club japonais d'Osaka.

"J'ai un accord avec les Japonais (pour assumer les deux rôles). Ils discutent avec les patrons de Panasonic (le sponsor, NDLR) et sont très enthousiastes. Le président Eric Tanguy a été très clair et m'a donné l'accord de la fédération (FFVB) pour continuer. Il faut qu'on finalise ça quand même", a expliqué le sélectionneur mercredi.

La saison japonaise se termine début mai. "Même si je vais jusqu'au bout avec le club, je pourrai enchaîner sur la Ligue des nations et les Jeux olympiques", a-t-il assuré.

Tillie, 56 ans, à la tête de l'équipe de France depuis 2012, s'était dit "sonné" dans un premier temps par le report d'un an des Jeux, prévus initialement du 24 juillet au 9 août 2020, en raison de la pandémie du coronavirus.

"Pour un événement que tu attends depuis quatre ans, quand on sait l'importance des Jeux pour un sportif, l'annonce te coupe un rêve, même si la décision est logique et incontournable. Ce qui m'a fait rebondir, c'est que ce n'était qu'un report d'un an. Ça aurait été impossible avec un décalage de deux ans. Là, c'est une continuité", a-t-il expliqué.

