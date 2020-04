Coronavirus: l’athlète Wilson Kipsang arrêté après avoir bafoué le couvre-feu

L'ex-recordman du monde du marathon, Wilson Kipsang, a passé une nuit au poste de police pour avoir festoyé en groupe après l'heure du couvre-feu mis en place au Kenya pour lutter contre le Covid-19, a annoncé une source policière. « C'est une infraction très grave. Ces personnes sont respectées et sont supposées montrer l'exemple et non pas aller contre les ordres du gouvernement », a souligné le commandant de la police du comté Yten, John Mwinzi. Kipsang, lui-même officier de police, a plaidé coupable devant la justice vendredi et a été remis en liberté contre une caution de 5000 schillings soit environ 43 euros.