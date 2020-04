Foot / Angleterre: pas de reprise avant mai et des réductions de salaires?

La Premier League, le Championnat d’Angleterre de football de 1ère division, ne reprendra pas en mai mais espère obtenir des joueurs une réduction de salaire atteignant 30% de leurs revenus annuels pour faire face à la crise financière née de l'épidémie de Covid-19, a-t-elle annoncé ce 3 avril 2020. Les clubs ont aussi « admis que la Premier League ne reprendra pas début mai et que la saison 2019/2020 ne pourra redémarrer que quand ce sera possible de façon tout à fait sure et adaptée », ajoute le communiqué.