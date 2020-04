Coronavirus: le Grand Prix de F1 du Canada à son tour reporté

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Grand Prix de Formule 1 du Canada, qui devait avoir lieu du 12 au 14 juin à Montréal, est à son tour reporté à une date indéterminée en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé mardi les organisateurs.

"Au cours du dernier mois, nous avons été en communication constante avec des membres de la Formule 1 ainsi que des représentants de la ville de Montréal, de Tourisme Montréal et (...) des gouvernements provincial et fédéral et nous avons entendu les directives émises par les officiels de la santé publique", explique le promoteur local de la course dans un communiqué. "En conséquence directe avec la pandémie de COVID-19, nous nous conformons aux recommandations des experts en autorité."

"Nous serons prêts à vous accueillir à bras ouverts au circuit Gilles-Villeneuve dès que la situation le permettra", ajoute François Dumontier, président et chef de la direction du Grand Prix du Canada.

"Même si nous devons attendre encore un peu avant notre arrivée, nous allons présenter un spectacle grandiose un peu plus tard cette année", promet Chase Carey, le PDG de la Formule 1.

Ce sont désormais les neuf premières courses de la saison 2020 qui ont été annulées (Australie, Monaco) ou reportées sine die (Bahreïn, Chine, Vietnam, Pays-Bas, Espagne, Azerbaïdjan, Canada).

On devrait compter cette année de 15 à 18 GP au lieu du nombre record de 22 prévu initialement, a indiqué Chase Carey fin mars.

Afin de remodeler le calendrier - et de limiter les coûts pour les équipes en période de confinement en Europe -, la trêve habituellement respectée en août a été avancée à mars, avril et/ou mai.

En principe, le dernier GP doit se dérouler fin novembre à Abou Dhabi mais le patron de la F1 a d'ores et déjà dit s'attendre "à ce que la saison se prolonge au-delà de sa clôture initialement prévue le week-end du 27-29 novembre".

La prochaine course au calendrier est le Grand Prix de France le 28 juin sur le circuit Paul-Ricard, au Castellet (Var).

