L’ex-nageur Michael Phelps alerte sur la santé mentale des athlètes olympiques

L'ancien nageur Michael Phelps, sportif le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques, a appelé les athlètes affectés par le report d'un an des Jeux de Tokyo à prendre soin de leur santé mentale, ce 6 avril 2020. « Vraiment, je veux que tout le monde s'assure de prendre soin de sa santé mentale. C'est quelque chose qui est encore plus important maintenant, a déclaré Phelps dans une interview accordée à l'émission Today sur NBC. On traverse une période particulière pendant quatre ans. On sait exactement quand cela va arriver, les corps sont prêts pour ça, et puis là... il faut attendre », a-t-il poursuivi.