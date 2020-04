Football africain: la superstar Tom Brady a souffert de commotions cérébrales

La star des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady a reconnu ce 8 avril 2020 avoir été victime de commotions cérébrales au cours de ses 20 saisons en NFL avec les New England Patriots, mais que cela ne l'empêcherait pas de courir après un septième Super Bowl. « Je pourrais m'asseoir et m'arrêter de jouer au football américain, m'inquiéter de ce qui va se passer, de ceci ou de cela, au lieu de me dire: "Pourquoi ne vis-je pas ma vie comme je le souhaite?" », a déclaré le quarterback de 42 ans dans l'émission « The Howard Stern Show », diffusée sur la radio Sirius XM. « Pour moi, il s'agit de faire ce que j'aime faire. »