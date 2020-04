MMA: l’UFC 249 organisé dans une réserve indienne en Californie?

L'UFC, la plus importante ligue professionnelle d'arts martiaux mixtes (MMA), veut contourner les directives d'interdiction liées au coronavirus ayant mis le sport à l'arrêt aux États-Unis, en organisant un combat dans une réserve indienne en Californie le 18 avril, rapporte le New York Times. Selon le quotidien, Dana White, patron de l'Ultimate Fighting Championship, prévoit la tenue de la soirée UFC 249 au Tachi Palace Resort Casino, non loin de la forêt nationale de Sequoia. L'UFC 249 devait initialement proposer un combat entre le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov à l'Américain Tony Ferguson. Mais le Russe a renoncé, en raison du coronavirus. Ferguson doit affronter à la place son compatriote Justin Gaethje.