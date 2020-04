Coronavirus: la chaîne ESPN MMA obtient le report de l’UFC 249

L’Ultimate Fighting Championship (UFC), plus importante ligue professionnelle d'arts martiaux mixtes (MMA), a renoncé ce 9 avril 2020 à organiser des combats le 18 avril en Californie, État dont les directives visant à stopper la propagation du coronavirus interdisent un tel événement, à la demande de son diffuseur ESPN. Dana White, patron de l’UFC, avait promis la tenue de la soirée UFC 249 à huis clos, dans un endroit tenu secret. Le New York Times avait avancé que le combat des poids légers entre les Américains Tony Ferguson et Justin Gaethje était prévu au Tachi Palace Resort Casino, situé dans une réserve indienne.