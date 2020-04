Coronavirus: pas de "remise en cause" du contrat Emirates, dit l'OL à l'AFP

Publicité Lire la suite

Lyon (AFP)

"Je ne vois pas pourquoi le contrat serait remis en cause": l'Olympique lyonnais, bénéficiaire d'un lucratif accord publicitaire avec la compagnie aérienne Emirates, est confiant sur la pérennité du contrat malgré la crise sanitaire, a déclaré à l'AFP son directeur général Thierry Sauvage.

Q: Avec la menace d'une baisse du marché publicitaire, craignez-vous un effet "deuxième lame" sur la trésorerie des clubs après la suspension du versement des droits TV?

R: "Une réduction ? C'est le propre de toutes les industries. Certaines ne dépensent pas et coupent tout. Actuellement il y a une contraction des dépenses et il faudra bien repartir. Il faudra une visibilité. Il y aura un marché publicitaire adapté à la situation de reprise. Certains mettront beaucoup d'argent et d'autres vont contracter. Il y a beaucoup d'industries touchées d'une façon ou une autre. Nous n'échappons pas à un manque de rentrées d'argent. Il y a des dispositifs gouvernementaux mis en place avec notamment des prêts garantis par l'Etat et la BPI (Banque publique d'investissement, ndlr). Que ce soit sur notre secteur d'activité ou d'autres, nous allons pouvoir travailler sur ces prêts garantis par l'Etat qui vont aider à assurer la continuité de la trésorerie. Nous travaillons sur les mêmes mécanismes que tout le monde."

Q: L'OL est-il menacé par cette contraction du marché publicitaire? Craignez-vous par exemple pour le contrat récemment signé jusqu'en 2025 avec la compagnie Emirates, dans un secteur aérien durement ébranlé?

R: "Du côté de l'OL, nous avons signé le contrat avec Emirates sur cinq ans qui offre une belle visibilité à partir de la saison prochaine. Il est signé au 1er juillet. Je ne vois pas pourquoi le contrat serait remis en cause. Nous avons des contrats de plusieurs années. Les choses vont se réguler. (...) C'est signé. Nous travaillons actuellement sur la visibilité et la signalétique dans le stade. Nous avons un contrat sur cinq ans."

Q: Que se passera-t-il en matière de sponsor maillot si la saison s'étire au-delà du 30 juin?

R: "Nous pouvons imaginer faire cohabiter les uns et les autres. Nous avons des discussions pour trouver des équilibres entre partenaires. Il y a un équilibrage à trouver en fonction des scénarios. Car nous ne voudrons pas mettre en péril le contrat Emirates."

Propos recueillis par François-Jean TIXIER.

