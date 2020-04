Coronavirus: deux galas One Championship (MMA) reportés à Singapour

Deux événements prévus les 17 et 24 avril à Singapour, organisés par One Championship, la plus grande ligue d’arts martiaux mixtes (MMA) en Asie, ont été reportés alors qu’ils devaient se dérouler à huis-clos. La cité-État a renforcé les mesures contre la pandémie de nouveau coronavirus, alors qu’une deuxième vague de contamination semble s’y produire.