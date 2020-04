Cyclisme: report du Tour de France du 29 août au 20 septembre?

Ce n'est pas encore officiel, mais les organisateurs devraient l'annoncer ce 15 avril 2020 : le Tour de France cycliste, qui devait s'élancer de Nice le 27 juin prochain pour plus de trois semaines de course, devrait être décalé de deux mois. Le grand départ aurait lieu finalement le 29 août. La « Grande Boucle » s'achèverait ainsi le 20 septembre. L'Union cycliste internationale et les représentants du peloton se sont mis d'accord sur un nouveau calendrier, dès lors que le Tour ne pouvait plus se tenir aux dates prévues, le président français Emmanuel Macron ayant annoncé le 13 avril 2020 que tous les rassemblements publics resteraient interdits au moins jusqu'à la mi-juillet. Si le Tour de France démarre effectivement le 29 août, reste à savoir quand se courra le Tour d'Espagne qui devait débuter le 14 août.