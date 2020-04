Top 14: sanctionné par la DNACG, Toulon a fait appel

Le président du Rugby club toulonnais (RCT), Bernard Lemaître, avant le match de Top 14 face à Castres Olympique (CO), au stade Mayol, le 5 janvier 2020

Marseille (AFP)

Sanctionné par le gendarme financier du rugby français pour n'avoir pas apporté des précisions sur une société appartenant à son ex-président Mourad Boudjellal, le Rugby club toulonnais (RCT) a annoncé mardi avoir fait appel de cette décision.

Dans un communiqué, le club varois a dit tenir à "apporter des précisions" après "les informations parues dans la presse" concernant des sanctions financières imposées par la Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion (DNACG). Confirmant qu'il avait "fait l'objet de contrôles et de demandes d'information régulières" de la DNACG, le RCT a assuré y avoir répondu "avec transparence et sincérité".

Dans une lettre datée du 10 mars dernier, le gendarme financier du rugby français avait prononcé "des sanctions financières relatives à la non-diffusion de certaines informations d'ordre comptable et financier concernant la société RNI", Rouge et Noir Image, qui appartient à Mourad Boudjellal, qui a laissé son fauteuil de président à Bernard Lemaître en février.

"Dans sa lettre de réponse du 31 mars, le RCT renouvelle sa position: la SASP (société anonyme sportive professionnelle, ndlr) n'a aucun lien avec la société RNI, d’ordre juridique, économique ou commercial. Dans ces conditions elle ne détient aucun moyen légal de répondre aux demandes de la DNACG à ce sujet", poursuit le communiqué du RCT.

"Le RCT a donc dû faire appel de cette décision devant la commission d'appel de la Fédération française de rugby, et reste confiant sur l'issue de ce dossier", ajoute-t-il, assurant que le club "continue" à préparer activement la saison 2020-2021, et à "poursui(vre) son recrutement pour la saison à venir".

