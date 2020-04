Cyclisme: le Tour de France reporté du 29 août au 20 septembre

Le Tour de France cycliste 2020, initialement prévu du 27 juin au 19 juillet, a officiellement été reporté du 29 août au 20 septembre, à cause de la pandémie de nouveau coronavirus. Cette décision va entraîner la reprogrammation des deux autres grands tours, celui d’Italie (Giro) et celui d’Espagne (Vuelta).

A circonstances exceptionnelles, (re)programmation exceptionnelle : pour la première fois en 103 ans d’histoire, le Tour de France cycliste débutera à la toute fin de l’été. Pandémie de coronavirus oblige, l’épreuve-phare du cyclisme sur route a en effet été décalée du 27 juin-19 juillet au 29 août-20 septembre. Une décision attendue car les autorités françaises ont interdit tout grand rassemblement public jusqu’à la mi-juillet au moins.

Les organisateurs du Tour de France ont promis que ce ne serait pas une édition au rabais, pour autant, même si l’encadrement et l’accompagnement habituels (véhicules en course, caravane publicitaire, etc.) seraient moindre que les années précédentes, ne serait-ce que pour prévenir les risques liés au Covid-19.

Un calendrier chamboulé

Pour le reste, pas de grands changements avec un parcours quasi identique, cette « Grande Boucle » débutant à Nice et s’achevant (comme toujours) à Paris sur les Champs-Elysées. Ce report de deux mois aura en revanche de larges conséquences sur les autres grands événements de ce sport, si l’on excepte les Mondiaux de cyclisme sur route toujours prévus du 20 au 27 septembre.

Le 15 mai, au plus tard, l’Union cycliste internationale (UCI) doit notamment dévoiler les dates des deux autres grands tours : celui d’Italie (Giro) et celui d’Espagne (Vuelta). « Le Giro se disputera après les Mondiaux sur route et sera suivi par la Vuelta », a seulement indiqué l'UCI.

