Le Tour de France aura lieu du 29 août au 20 septembre

Paris (AFP)

Départ le 29 août de Nice et arrivée le 20 septembre à Paris: les nouvelles dates du Tour de France ont été officialisées mercredi par l'Union cycliste internationale (UCI).

Le calendrier initial qui prévoyait un Grand départ fin juin a été bousculé par la pandémie de coronavirus. Jamais le Tour de France n'est parti aussi tard dans l'été depuis sa création en 1903.

La période de suspension des compétitions internationales est prolongée d'un mois jusqu'au 1er juillet, a annoncé également l'UCI au terme de sa réunion avec les parties prenantes du cyclisme, équipes, coureurs et organisateurs.

Le report du Tour de France a notamment pour conséquence un déplacement de la Vuelta en fin de saison.

En revanche, la course élite des Mondiaux, programmée le 27 septembre à Aigle-Martigny (Suisse) sur un parcours accidenté, devrait bénéficier du retentissement du Tour qui se sera terminé sept jours plus tôt.

"Les championnats du monde sont maintenus aux dates fixées, soir du 20 au 27 septembre et le programme des compétitions reste inchangé", a ajouté l'UCI.

Les nouvelles dates des autres grandes courses reportées, notamment le Giro et les "monuments" (grandes classiques), n'ont pas encore été précisées par l'UCI, qui a fixé la publication du nouveau calendrier "au plus tard le 15 mai" et a délivré les premières indications.

"Le Giro se disputera après les Mondiaux sur route et sera suivi par la Vuelta", a déclaré la fédération internationale sans mentionner si les deux évènements pouvaient se chevaucher.

Les championnats nationaux auront lieu le week-end des 22 et 23 août.

En France, où la pandémie a causé la mort de plus de 15.000 personnes depuis début mars, aucune course n'est prévue avant la mi-juillet, suite aux annonces du président de la République interdisant les rassemblements publics jusqu'à cette période.

