Tennis: pour Rafael Nadal, il n'y aura pas de grand tournoi à court ou moyen terme

Le roi de Roland-Garros, Rafael Nadal, doute qu'un grand tournoi puisse être joué à court ou moyen terme, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, qui paralyse le tennis et plus largement l'ensemble du sport. « Le tennis est un sport mondial, nous allons de pays en pays, il faut mobiliser beaucoup de monde. Cela me semble difficile qu'un grand tournoi puisse être joué à court ou moyen terme », a déclaré l'Espagnol, N.2 mondial, le 15 avril 2020, dans une émission spéciale diffusée par les radios Onda Cero et Cope.