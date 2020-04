Espagne: "logique" que Barcelone gagne la Liga si elle s'arrête, estime Setién

Publicité Lire la suite

Barcelone (AFP)

Il serait "logique" que Barcelone, en tête de la Liga au classement figé, soit sacré champion d'Espagne si la saison devait s'arrêter définitivement en raison de la pandémie de coronavirus, a estimé jeudi soir l'entraîneur du Barça Quique Setién.

Si la Liga venait à ne pas reprendre pour la saison 2019/20, qui serait champion ? Le Barça, en tête avec deux points d'avance sur le Real Madrid après la 27e journée, la dernière jouée, le week-end du 6-8 mars ?

"Évidemment, ce serait logique. Mais ce pourrait être une autre équipe. Je n'aimerais pas être champion de cette manière", a répondu Setién à la radio Cadena Ser.

"J'aimerais revenir le plus vite possible pour éviter de causer le plus de dommages possibles au football, mais la réalité c'est que nous vivons un grave problème", a déclaré Setién.

Pour l'entraîneur blaugrana, si la Liga reprend, ce sera de manière "quasiment sûre" sans public.

"A huis clos ce sera un peu triste, mais en vérité nous voulons tous jouer, même si c'est sans public", a-t-il déclaré.

Le technicien a approuvé la décision de la fédération espagnole de faire en sorte que ce soit les quatre premières équipes au classement actuel qui aillent en Ligue des champions en cas d'arrêt prématuré de la saison: "Ceux qui, comme nous, sont là (en haut du classement) sont ceux qui le méritent le plus".

Enfin, à la question de savoir s'il désirait que l'attaquant du PSG Neymar revienne au Barça, Setién a répondu : "tous les grands joueurs, comment pourrais-je ne pas les aimer ? Et Neymar est l'un d'entre eux".

"Nous savons que ces joueurs coûtent très cher et qu'il n'est pas facile de les faire venir", a-t-il relativisé.

© 2020 AFP