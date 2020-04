Basket : un trophée Kobe et Gigi Bryant en WNBA

La WNBA, la Ligue nord-américaine de basket-ball féminin, a annoncé le 17 avril 2020 qu'elle allait remettre chaque année à partir de 2021 le trophée Kobe et Gigi Bryant pour récompenser celles et ceux qui favorisent le développement du basket féminin. « Le trophée Kobe et Gigi Bryant récompensera une individualité ou un groupe de personnes qui a apporté des contributions significatives pour la visibilité, la perception et l'avancement du basket féminin, à tous les niveaux de pratique », a indiqué la WNBA.