Football : l’UEFA a son calendrier

Le comité exécutif de la confédération européenne de football (UEFA) devrait proposer le 23 avril son calendrier pour boucler la saison sur le continent : fin des championnats au plus tard le 3 août et finale de la Ligue des champions le 29 août.

Publicité Lire la suite

Rien n’est encore officiel mais le plan de la confédération européenne de football (UEFA) pour terminer la saison en cours est prêt. Ce 21 avril, les secrétaires généraux des 55 fédérations de l’instance étaient réunis en visioconférence. Les dirigeants de l’UEFA leur ont présenté une feuille de route, à savoir un calendrier en deux temps : d’abord finir les championnats nationaux, et ensuite terminer les coupes d’Europe.

Depuis un mois et demi, tout le foot européen est à l’arrêt et il reste un peu partout une dizaine de journées de championnat à disputer. L’idée de l’UEFA est de donner une date butoir aux différents pays pour qu’ils disputent les derniers matches. La date retenue serait le 3 août, limite pour boucler son championnat. Libre à chacun de s’organiser pour y parvenir.

La situation sanitaire et l’avancée de la pandémie de Covid-19 n’est pas la même, en effet, d’un pays à l’autre. En Allemagne, par exemple, les clubs ont été autorisés à reprendre l’entraînement. La Bundesliga pourrait ainsi redémarrer au mois de mai avec au coude à coude pour le titre le Bayern de Munich, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Borussia M’Gladbach, quatre équipes qui se tiennent en 6 points à neuf journées de la fin. En Italie, en Angleterre ou en France en revanche, les championnats ne pourront reprendre que plus tard, l’heure étant encore, dans ces pays, au confinement.

Reprise du Championnat de France mi-juin ?

Côté français, la Ligue table sur une reprise de l’entraînement dans les clubs à la mi-mai, le déconfinement étant programmé le 11 mai. Cela signifierait des matches à partir de la mi-juin, suffisant pour disputer les 10 dernières journées de Ligue 1 avant le 3 août. Ce schéma est théorique. Tout dépendra de l’évolution de la pandémie. Il semble acquis néanmoins que tous ces championnats ne pourront se finir qu’à huis clos, sans spectateurs.

L’UEFA ne prévoit pas de sanctions pour les pays dont le championnat ne pourrait pas se terminer. Mais l’instance européenne met clairement la pression sur ses fédérations. Les instances qui ne pourront pas boucler leur championnat avant le 3 août devront se justifier par écrit.

Finale de la Ligue des champions le 29 août ?

Cette date du 3 août est cruciale pour l’UEFA car ensuite, dans la foulée, il faudra disputer la fin des coupes d’Europe. C’est le calendrier que l’UEFA devrait valider ce 23 avril, lors de son Comité exécutif. Après le 3 août, les clubs encore en lice en Ligue des Champions (C1) et en Ligue Europa (C2) reprendront la compétition là où elle s’est arrêtée en mars, c’est à dire entre les huitièmes et les quarts de finale. On ne sait pas encore quelle formule va proposer l’UEFA. Probablement des matches à élimination directe, sans aller-retour, à partir des quarts de finale. Rappelons que deux clubs français sont encore en lice en C1: le Paris Saint Germain qualifié pour les quarts et Lyon qui doit disputer son huitième de finale retour contre la Juventus de Turin. Il pourrait y avoir une unité de lieu pour les demi-finales et la finale. Les dates des finales en tout cas seraient déjà arrêtées : le jeudi 27 août pour la Ligue Europa et le samedi 29 août pour la Ligue des Champions.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner